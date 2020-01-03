У Києві п’яний водій потрапив у ДТП та ліг спати неподалік від місця події
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві п’яний водій потрапив у ДТП після чого вийшов із-за керма та ліг спати на землю неподалік від місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
“Вчора, близько 6-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Тургенєвській. Зі слів очевидця події, п’яний чоловік за кермом автомобілю Volkswagen врізався в припаркований Suzuki, а після вийшов із-за керма та ліг неподалік на землю відпочити”, — сказано у повідомленні.
Поряд з місцем автопригоди, патрульні виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який не розумів, що трапилося та як він опинився в цьому місці.
За попередньою інформацією, 57-річний керманич не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався бокового інтервалу та, як наслідок, не впорався з керуванням й скоїв наїзд на припаркований транспортний засіб Suzuki.
В результаті зіткнення автомобіль Volkswagen перекинувся набік, а Suzuki зазнав серйозних механічних пошкоджень. Дивом, в цій автопригоді обійшлося без травмованих. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився.
На водія транспортного засобу Volkswagen патрульні склали протокол за ч.1.ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Нагадаємо, у Рівному п’яний водій наїхав на жінку, яка йшла обабіч дороги з візком, у якому знаходилося немовля.