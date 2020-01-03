В Киеве пьяный водитель попал в ДТП и лег спать неподалеку от места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве пьяный водитель попал в ДТП после чего вышел из-за руля и лег спать на землю неподалеку от места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
“Вчера, около 6 часов утра, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Тургеневской. По словам очевидца происшествия, пьяный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а после вышел из-за руля и лег рядом на землю отдохнуть”, — говорится в сообщении.
Рядом с местом ДТП, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте.
По предварительной информации, 57-летний руководитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался бокового интервала и, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованное транспортное средство Suzuki.
В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные механические повреждения. Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался.
На водителя транспортного средства Volkswagen патрульные составили протокол по ч.1.ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Напомним, в Ровно пьяный водитель наехал на женщину, которая шла вдоль дороги с коляской, в которой находился младенец.