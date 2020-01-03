В Винницкой области мотоблок насмерть переехал женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Винницкой области водитель мотоблока наехал на женщину, которая лежала на дороге. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП области.
"1 января около 8:00 утра в селе Пылыпы водитель мотоблока допустил наезд на женщину, которая лежала на проезжей части дороги. От полученных травм 46-летняя местная жительница погибла на месте происшествия ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что транспортное средство поместили на штрафплощадку. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве пьяный водитель попал в ДТП и лег спать неподалеку от места происшествия.