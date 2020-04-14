На Вінниччині керівник підприємства підозрюється у привласненні понад 300 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Вінниччині повідомили про підозру керівнику підрядного підприємства у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 330 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"Немирівською місцевою прокуратурою Вінницької області повідомлено про підозру керівнику підрядного підприємства у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 330 тис. грн, заподіявши збитки територіальній громаді у великих розмірах, які у подальшому легалізував під виглядом здійснення легальних фінансових операцій (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ч. 1 ст. 209 КК України)", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, керівник підрядного підприємства, з яким було укладено договір для здійснення ремонту дороги в одному із районних центрів області, упродовж 2017 року, надавав замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими даними, щодо обсягу фактично виконаних робіт та використаних матеріалів.
Досудове слідство у кримінальному провадженні триває. Проводяться слідчі дії на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також інших можливих співучасників злочину.
У разі доведення вини у судовому порядку, зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Луганській області Служба безпеки України припинила незаконну діяльність посадовців державного ПАТ “Лисичанськвугілля”, які систематично привласнювали бюджетні кошти, виділені на зарплати працівникам.