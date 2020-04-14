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В Винницкой области руководитель предприятия подозревается в присвоении более 300 тысяч гривен

В Винницкой области руководитель предприятия подозревается в присвоении более 300 тысяч гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Винницкой области сообщили о подозрении руководителю подрядного предприятия в завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 330 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Немировской местной прокуратурой Винницкой области сообщено о подозрении руководителю подрядного предприятия в завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 330 тыс. грн, причинив ущерб территориальной общине в больших размерах, в дальнейшем легализовал под видом осуществления легальных финансовых операций (ч. 4 ст. 191 , ч. 1 ст. 366 ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, руководитель подрядного предприятия, с которым был заключен договор на осуществление ремонта дороги в одном из районных центров области, в течение 2017 года, предоставлял заказчику акты приемки выполненных строительных работ по заведомо ложным данным, по объему фактически выполненных работ и использованных материалов.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается. Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, а также других возможных соучастников преступления.

В случае доказательства вины в судебном порядке, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность должностных лиц государственного ОАО "Лисичанскуголь", которые систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на зарплаты работникам.

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