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На Вінниччині іноземець хотів підкупити прикордонників за 50 тис. російських рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. На Вінниччині у пункті пропуску "Могилів-Подільський" іноземець хотів підкупити прикордонників за 50 тисяч російських рублів, щоб його безперешкодно пропустили в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

На Вінниччині іноземець хотів підкупити прикордонників за 50 тис. російських рублів

"На Вінниччині, у пункті пропуску "Могилів-Подільський", іноземець намагався шляхом підкупу прикордонників потрапити в Україну. Громадянин Молдови прибув у вищевказаний пункт пропуску учора, 15 травня, та запропонував прикордонникам Могилів-Подільського загону хабар, аби, не зважаючи на карантин, його безперешкодно пропустили в Україну. Таку "послугу" він оцінив у 50 тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від запропонованих коштів прикордонники відмовилися, а правопорушнику доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України.

"Після складання відповідних матеріалів кримінального правопорушення, що передбачено ст.369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), громадянина Молдови буде передано суміжній стороні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині до трьох років ув’язнення засудили громадянина РФ, який під час перетину державного кордону надав хабар у розмірі 1000 гривень прикордоннику.

Українські Національні Новини

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