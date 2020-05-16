В Винницкой области иностранец хотел подкупить пограничников за 50 тыс. российских рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский" иностранец хотел подкупить пограничников за 50 тыс. российских рублей, чтобы его беспрепятственно пропустили в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"В Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский", иностранец пытался путем подкупа пограничников попасть в Украину. Гражданин Молдовы прибыл в вышеуказанный пункт пропуска вчера, 15 мая, и предложил пограничникам Могилев-Подольского отряда взятку, чтобы, несмотря на карантин, его беспрепятственно пропустили в Украину. Такую "услугу" он оценил в 50 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от предложенных средств пограничники отказались, а правонарушителю придется отвечать согласно действующему законодательству Украины.
"После составления соответствующих материалов уголовного правонарушения, предусмотрено ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), гражданин Молдовы будет передан смежной стороне", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области до трех лет заключения приговорили гражданина РФ, который во время пересечения государственной границы предоставил взятку в размере 1000 гривен пограничнику.