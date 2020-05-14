Росіянина засудили на три роки за хабар українському прикордоннику

“Вироком Новопсковського районного суду Луганської області громадянина Російської Федерації визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України) та засуджено за корупційний злочин до 3 років 1 місяця позбавлення волі”, — сказано у повідомленні.

За матеріалами слідства, у березні 2020 року раніше судимий чоловік з метою ухилення від кримінальної відповідальності за інші злочини здійснив спробу перетину державного кордону у напрямку РФ. Під час проходження паспортного контролю на міжнародному пункті пропуску “Танюшівка” засуджений надав інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду у розмірі 1000 гривень за безперешкодний перетин держкордону.

Сторона обвинувачення надала суду достатні докази, що підтверджують винуватість правопорушника.

Зазначається, що на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження (30 днів з дня проголошення вироку).

Нагадаємо, на Сумщині митники та прикордонники організували масштабну схему систематичного одержання хабарів на міжнародному пункті пропуску “Бачівськ” за перетин державного кордону в умовах карантину.