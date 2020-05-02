На Сумщині митники та прикордонники організували схему вимагання грошей за перетин держкордону
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Сумщині митники та прикордонники організували масштабну схему систематичного одержання хабарів на міжнародному пункті пропуску "Бачівськ" за перетин державного кордону в умовах карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За попередньою версією слідства, працівники однієї із змін посту, серед яких митники та посадовці Держприкордонслужби, обкладали "даниною" українських громадян, які у власних справах виїжджають за кордон, а також у зворотному напрямку. За 2 тисячі гривень з кожного приватного мікроавтобусу посадовці обіцяли пасажирам безперешкодний перетин держкордону в умовах карантину", - сказано у повідомленні.
За оперативною інформацією, за зміну зловмисники одержували до 50 тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час проведення правоохоронцями спецоперації та обшуків на території посту фігуранти намагалися позбутися речових доказів протиправної діяльності, зокрема незаконно одержаних грошей.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям зміни пункту пропуску про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушень.
Нагадаємо, правоохоронці викрили начальника одного з районних відділів головного управління Нацполіції у Харківській області, причетного до хабарництва за дотримання карантинних умов.