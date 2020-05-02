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В Сумской области таможенники и пограничники организовали схему вымогательства денег за пересечение госграницы

Киев • УНН

 • 19770 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Сумской области таможенники и пограничники организовали масштабную схему систематического получения взяток на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Сумской области таможенники и пограничники организовали схему вымогательства денег за пересечение госграницы

"По предварительной версии следствия, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении. За 2000 гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться от вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным чиновникам пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Напомним, правоохранители разоблачили начальника одного из районных отделов главного управления Нацполиции в Харьковской области, причастного к взяточничеству при соблюдении карантинных условий.

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