Россиянина осудили на три года за взятку украинскому пограничнику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Луганской области к трем годам заключения приговорили гражданина РФ, который при пересечении государственной границы предоставил взятку в размере 1000 гривен пограничнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Приговором Новопсковского районного суда Луганской области гражданина Российской Федерации признано виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) и осуждено за коррупционное преступление до 3 лет 1 месяца лишения свободы", - говорится в сообщении.
По материалам следствия, в марте 2020 года ранее судимый мужчина с целью уклонения от уголовной ответственности за другие преступления совершил попытку пересечения государственной границы в направлении РФ. При прохождении паспортного контроля на международном пункте пропуска "Танюшевка" осужденный предоставил инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в размере 1000 гривен за беспрепятственное пересечение госграницы.
Сторона обвинения предоставила суду достаточные доказательства, подтверждающие виновность правонарушителя.
Отмечается, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).
Напомним, в Сумской области таможенники и пограничники организовали масштабную схему систематического получения взяток на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.