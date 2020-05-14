Россиянина осудили на три года за взятку украинскому пограничнику

"Приговором Новопсковского районного суда Луганской области гражданина Российской Федерации признано виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) и осуждено за коррупционное преступление до 3 лет 1 месяца лишения свободы", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, в марте 2020 года ранее судимый мужчина с целью уклонения от уголовной ответственности за другие преступления совершил попытку пересечения государственной границы в направлении РФ. При прохождении паспортного контроля на международном пункте пропуска "Танюшевка" осужденный предоставил инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в размере 1000 гривен за беспрепятственное пересечение госграницы.

Сторона обвинения предоставила суду достаточные доказательства, подтверждающие виновность правонарушителя.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).

Напомним, в Сумской области таможенники и пограничники организовали масштабную схему систематического получения взяток на международном пункте пропуска "Бачевск" за пересечение государственной границы в условиях карантина.