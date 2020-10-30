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На Вінниччині голова ОТГ "погорів" на хабарі у 10,5 тисяч доларів

На Вінниччині голова ОТГ "погорів" на хабарі у 10,5 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Вінниччині голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів. За ці гроші він мав підписати договір оренди землі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури затримано голову однієї з об’єднаних територіальних громад під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, керівник територіальної громади одержав неправомірну вигоду у сумі 10,5 тисяч доларів США за підписання договору оренди землі загальною площею 21 га з суб’єктом підприємницької діяльності.

Тривають першочергові слідчі дії з метою установлення всіх обставин вчиненого злочину та можливої причетності до нього інших осіб.

Нагадаємо, двом жителям Рівненщини повідомили про підозру за пропонування хабаря службовій особі у розмірі 1 млн доларів за посаду начальника ГУ Нацполіції в області.

Українські Національні Новини

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