В Винницкой области глава ОТО "погорел" на взятке в 10,5 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Винницкой области голову ОТО задержали на взятке в 10,5 тысяч долларов. За эти деньги он должен был подписать договор аренды земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры задержали главу одной из объединенных территориальных общин при получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, руководитель территориальной общины получил неправомерную выгоду в сумме 10,5 тысяч долларов США за подписание договора аренды земли общей площадью 21 га с субъектом предпринимательской деятельности.
Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и возможной причастности к нему других лиц.
Напомним, двум жителям Ровенской области сообщили о подозрении за предложение взятки должностному лицу в размере 1 млн долларов за должность начальника ГУ Нацполиции в области.