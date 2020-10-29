Двоє жителів Рівненщини хотіли "купити" за 1 млн доларів посаду обласного начальника Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Двом жителям Рівненщини повідомили про підозру за пропонування хабаря службовій особі у розмірі 1 млн доларів за посаду начальника ГУ Нацполіції в області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"... двом особам повідомлено про підозру за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником головного управління Нацполіції у Рівненській області.
Зазначається, що зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції у Рівненській області.
Правоохоронцями одночасно проведено ряд обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.
Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, на Сумщині на вимаганні хабаря у розмірі близько 60 тисяч гривень від підприємства погоріли двоє поліцейських.