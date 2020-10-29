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Двое жителей Ровенской области хотели "купить" за 1 млн долларов должность областного начальника Нацполиции

Двое жителей Ровенской области хотели "купить" за 1 млн долларов должность областного начальника Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 12824 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Двум жителям Ровенской сообщили о подозрении за предложение взятки должностному лицу в размере 1 млн долларов за должность начальника ГУ Нацполиции в области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"...двум лицам сообщено о подозрении по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины 1 млн долларов США за назначение начальником главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Отмечается, что в частности, за эти средства экс-правоохоранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации относительно назначения его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Правоохранителями одновременно проведено ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных лиц.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Сумской области на вымогательстве взятки в размере около 60 тысяч гривен от предприятия погорели двое полицейских.

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