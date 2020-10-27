На Сумщині на хабарі у 60 тисяч гривень “погоріли” двоє поліцейських

“За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди заступником начальника та начальником карного розшуку одного з відділень поліції області (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею та реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності. Загалом співробітники поліції мали на меті отримати від підприємця кошти в сумі близько 60 тис. грн.

"У вівторок, 27 жовтня 2020 року, обох поліцейських затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 17,5 тис. грн. Наразі тривають першочергові слідчі дії, затриманим в порядку ст. 208 КПК України готуються повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.

Нагадаємо, у Києві на хабарі у розмірі 10 тисяч доларів погорів прокурор та оперуповноважений Управління оперативної підтримки Нацполіції України. За ці гроші, вони повинні були зняти арешт з квартири.