В Сумской области на взятке в 60 тыс. гривен "погорели" двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Сумской области на вымогательстве взятки в размере около 60 тыс. гривен от предприятия погорели двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника и начальником уголовного розыска одного из отделений полиции области (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В общем сотрудники полиции преследовали цель получить от предпринимателя денежные средства в сумме около 60 тыс. грн.
"Во вторник, 27 октября 2020 года, оба полицейских задержаны во время получения части неправомерной выгоды в размере 17,5 тыс. грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.
Напомним, в Киеве на взятке в 10 тыс. долларов погорел прокурор и оперуполномоченный Управления оперативной поддержки Нацполиции Украины. За эти деньги, они должны были снять арест с квартиры.