На Вінниччині двоє молодиків збували канабіс та амфетамін
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Вінниччині 22-річному та 24-річному чоловікам повідомили про підозру через збут канабісу та афетаміну. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
"За процесуального керівництва Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області виявлено та припинено діяльність осіб, які незаконно збували наркотичні та психотропні речовини на території Козятинського району", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що збували особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс та амфетамин - 22-річний та 24-річний жителі міста Козятин.
Під час затримання молодиків, за місцем їх фактичного проживання, виявлено та вилучено електронні ваги, пакетики для фасування та підготовлені для продажу заборонені речовини.
Наразі прокурором погоджено та вручено підозрюваним повідомлення про підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
До суду готується клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Чернівецькій області троє зловмисників створили в одному з месенджерів інтернет-магазин, через який збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Також вони випікали та продавали кекси із марихуани.