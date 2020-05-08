В Винницкой области двое парней сбывали каннабис и амфетамин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Винницкой области 22-летнему и 24-летнему мужчинам сообщили о подозрении из-за сбыта марихуаны и афетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Под процессуальным руководством Калиновской местной прокуратуры Винницкой области обнаружена и прекращена деятельность лиц, которые незаконно сбывали наркотические и психотропные вещества на территории Козятинского района", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что сбывали особо опасные наркотические средства - каннабис и амфетамин - 22-летний и 24-летний жители города Казатин.
Во время задержания молодых людей, по месту их фактического проживания, обнаружено и изъято электронные весы, пакетики для расфасовки и подготовленные для продажи запрещенные вещества.
Сейчас прокурором согласовано и вручено подозреваемым сообщение о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В суд готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Черновицкой области трое злоумышленников создали в одном из мессенджеров интернет-магазин, через который сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Также они выпекали и продавали кексы из марихуаны.