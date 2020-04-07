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На Вінниччині чоловіка засудили до 9 років за вбивство співмешканки

На Вінниччині чоловіка засудили до 9 років за вбивство співмешканки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Вінниччині чоловіка засудили до 9 років ув'язнення за те, що він руками та битою до смерті побив співмешканку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень 45-річним чоловіком співмешканці, що спричинили смерть", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що восени минулого року, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю 39-річною співмешканкою, наніс їй удари рукою по обличчю та дерев’яною битою по голові. Від отриманих травм жінка через декілька днів померла.

Повідомляється, що дії злочинця кваліфікували за ч. 2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

“Під час судового розгляду прокурором повністю доведено вину обвинуваченого й судом його засуджено до 9 років позбавлення волі”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік застрелив співмешканця з саморобної зброї.

Українські Національні Новини

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