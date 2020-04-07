В Винницкой области мужчину приговорили к 9 годам за убийство сожительницы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Винницкой области мужчину приговорили к 9 годам заключения за то, что он руками и битой до смерти избил сожительницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Бершадской местной прокуратурой Винницкой области поддержано обвинение в уголовном производстве по факту нанесения тяжких телесных повреждений 45-летним мужчиной сожительнице, повлекших смерть", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что осенью прошлого года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 39-летней сожительницей, нанес ей удары рукой по лицу и деревянной битой по голове. От полученных травм женщина через несколько дней умерла.
Сообщается, что действия преступника квалифицировали по ч. 2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
"Во время судебного рассмотрения прокурором полностью доказана вина обвиняемого и судом осужден к 9 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Одесской области мужчина застрелил сожителя с самодельного оружия.