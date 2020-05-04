На виборах до ВР за "Слугу народу" проголосували б 41,5% виборців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Згідно з результатами опитування Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 41,5% опитаних проголосували б за політичну партію “Слуга народу”, якби вибори відбулися найближчим часом. Відповідні результати соціологічного дослідження були оприлюднені Центром Разумкова, передає УНН.
“Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія „Слуга народу“ (за неї готові віддати свій голос 41,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме)”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що за “Опозиційну платформу ˗ За життя” готові віддати свій голос 14% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за “Європейську солідарність” ˗ 14%, за ВО “Батьківщина” ˗ 7%, за політичну партію “Сила і честь” ˗ 4,5%, за політичну партію “Голос” ˗ 3%.
Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.
Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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