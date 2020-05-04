На выборах в ВР за "Слугу народа" проголосовали бы 41,5% избирателей - опрос

“Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия „Слуга народа“ (за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать)”, — говорится в сообщении.

Также указано, что за “Оппозиционная платформу ˗ За жизнь” готовы отдать свой голос 14% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за “Европейскую солидарность” ˗ 14%, за ВО “Батькивщина” ˗ 7%, за политическуюпартия “Сила и честь” ˗ 4,5%, за политическую партию “Голос” ˗ 3%.

Опрос проводила социологическая служба Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, рейтинг президента Зеленского снизился.