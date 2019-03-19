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На виборах буде безпрецедентна кількість спостерігачів - ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На президентських виборах 139 неурядових українських організацій зареєструвалися в якості спостерігачів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ефір одного з українських ЗМІ, в якому виступала член Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

На виборах буде безпрецедентна кількість спостерігачів - ЦВК

За словами Бернацької, спостерігачами на виборах в Україні можуть бути національні неурядові організації та інші іноземні — від іноземних країн або міжнародних організацій.

“В цьому році безпрецедентна кількість — 139 неурядових українських організацій зареєструвалися в якості спостерігачів. Ми були дуже суворі в перевірці документів у ЦВК: для нас ключовим критерієм є дійсний факт існування цієї організації, і обов’язково в статуті, як різновид діяльності організації повинне бути спостереження за виборами”, — сказала член ЦВК.

Зокрема, Бернацька додала, що на сьогоднішній день вже зареєстровано близько тисячі іноземних спостерігачів.

Член ЦВК заявила, що Центвиборчком поки не знає про результати перевірки правоохоронцями заяви “Нацдружин” про можливість застосування сили під час виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 140 громадських організацій висловили бажання спостерігати за виборами — МВС

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала понад 742 міжнародних спостерігачів на виборах президента.

Нагадаємо, на виборах президента очікується найбільша за час незалежності України кількість спостерігачів.

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