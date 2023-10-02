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На велотреку постраждала 16-річна спортсменка: тренер з Київщини піде під суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Тренер з Київщини зіткнувся на велотреку з харківською неповнолітньою спортсменкою, що спричинило їй тілесні ушкодження. Чоловіка судитимуть. Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури, пише УНН.

Цитата

«Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 137 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Під час проведення тренування обвинувачений, будучи тренером збірної команди з Київської області, вийшов на полотно треку, що призвело до його зіткнення з велосипедом, яким керувала 16-річна спортсменка.

У результаті дівчина отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

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