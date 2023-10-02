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На велотреке пострадала 16-летняя спортсменка: тренер из Киевской области пойдет под суд

Киев • УНН

 • 134119 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Тренер из Киевской области столкнулся на велотреке с харьковской несовершеннолетней спортсменкой, что повлекло ей телесные повреждения. Мужчину будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

«... утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Во время проведения тренировки обвиняемый, будучи тренером сборной команды из Киевской области, вышел на полотно трека, что привело к его столкновению с велосипедом, которым управляла 16-летняя спортсменка.

В результате девушка получила телесные повреждения средней степени тяжести.

Обвинительный акт будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Харькова.

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