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На вакцини від COVID-19 в Україні витратили 9,2 млрд грн

На вакцини від COVID-19 в Україні витратили 9,2 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. 9,2 млрд гривень витратили в Україні на вакцини за 7 місяців 2021 року. Про це повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, передає УНН.

Цитата

“Мінфін здійснює системне та комплексне фінансування заходів, спрямованих на посилення спроможності сфери охорони здоровʼя у боротьбі з хворобою. Для цього в державному бюджеті передбачено значний фінансовий ресурс, Сподіваємось, що громадяни також свідомо оцінять ризики, повʼязані з наслідками захворювання на коронавірус, і пройдуть повний курс вакцинації”, ‒ зауважив Роман Єрмоличев.

Зокрема, кошти витрачені на такі цілі: на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, що надаються пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 (11,7 млрд грн); на закупівлю вакцин від COVID-19 (9,2 млрд грн); на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19, крім вакцин (2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів).

Він додав, що загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році виділено понад 36 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн передбачені на закупівлю 38 млн доз вакцин.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 2,6 млн людей. При цьому загалом зробили вже 7,1 мільйона щеплень, за останню добу з яких — 163 тисячі, більшість з них — першою дозою.

Нагадаємо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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