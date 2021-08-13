На вакцины от COVID-19 в Украине потратили 9,2 млрд грн

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 46102 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 135834 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 139369 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 203067 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 239541 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 142821 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134118 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 216112 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125663 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185005 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 153388 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 145756 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 111958 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 116916 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 124687 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 239532 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 216106 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 373252 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 339752 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 323775 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 53582 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 124696 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 111966 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 203053 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 148804 просмотра
Актуальное
На вакцины от COVID-19 в Украине потратили 9,2 млрд грн

На вакцины от COVID-19 в Украине потратили 9,2 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15745 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. 9,2 млрд гривен потратили в Украине на вакцины за 7 месяцев 2021 года. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, передает УНН.

Цитата

“Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности здравоохранения в борьбе с болезнью. Для этого в государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс, Надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями заболевания коронавирусом, и пройдут полный курс вакцинации”, — отметил Роман Ермоличев.

В частности, средства потрачены на следующие цели: на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 (11,7 млрд грн) на закупку вакцин от COVID-19 (9,2 млрд грн) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19, кроме вакцин (2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов).

Он добавил, что всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году выделено более 36 млрд грн, из которых 10,5 млрд грн предусмотрены на закупку 38 млн доз вакцин.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 2,6 млн человек. При этом в целом сделали уже 7,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 163 тысячи, большинство из них — первой дозой.

Напомним

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы