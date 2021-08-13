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Хоча б одне щеплення від COVID-19 отримали вже 4,5 млн українців

Київ • УНН

 • 19598 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 2,6 млн людей. При цьому загалом зробили вже 7,1 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 163 тисячі, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень", - сказано у повідомленні.

Деталі

163 310 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 12 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 110 545 людей, повністю імунізовані - 52 765 людей.

Протягом доби працювали: 1 002 мобільні бригади, 2 860 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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