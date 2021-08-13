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Хотя бы одну прививку от COVID-19 получили уже 4,5 млн украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 2,6 млн человек. При этом в целом сделали уже 7,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 163 тысячи, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу - 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок", - говорится в сообщении.

Детали

163 310 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 12 августа 2021 года. Одну дозу получили 110 545 человек, полностью иммунизированы - 52 765 человек.

В течение суток работали: 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки; 329 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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