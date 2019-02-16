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На Ужгородщині з гранатомета обстріляли приватний будинок

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. На Ужгородщині сьогодні вночі невідома особа вистрелила з гранатомету у будинок місцевої мешканки. На щастя, обійшлося без жертв. Правоохоронці встановлюють обставини злочину, за фактом замаху на вбивство розпочате розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

Слідчі Ужгородського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство, вчиненого сьогодні вночі у селі Сторожниця. Повідомлення про інцидент надійшло на лінію "102" о 3:35. Заявник зазначив, що до його будинку невідома особа стріляла з гранатомету.

За викликом виїхали слідчі та оперативники районного відділення. Було задіяно також криміналістичну лабораторію Слідчого управління, вибухотехніків та кінологів. Вони вилучили з місця події речові докази, які направлять на експертизу.

Імовірно, невідомий зловмисник здійснив постріл із ручного гранатомета. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Правова кваліфікація події – замах на вбивство. Правоохоронці опрацьовують різні версії, визначають коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.

Як повідомляв УНН, чоловік знайшов гранатомети у мішках для сміття

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