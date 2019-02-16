На Закарпатье из гранатомета обстреляли частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На Закарпатье сегодня ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в дом местной жительницы. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, по факту покушения на убийство начато расследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
Следователи Ужгородского районного отделения полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство, совершенного сегодня ночью в селе Сторожница. Сообщение об инциденте поступило на линию "102" в 3:35. Заявитель отметил, что в его дома неизвестный стрелял из гранатомета.
По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения. Было задействовано также криминалистическую лабораторию Следственного управления, взрывотехников и кинологов. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.
Вероятно, неизвестный злоумышленник выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал.
По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события - покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.
Как сообщал УНН, нашел гранатометы в мешках для мусора.