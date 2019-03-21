На узбіччі дороги на Київщині знайшли обгорілий труп людини

На вигляд покійному понад 30 років, тіло обвуглене, однак інших зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Одяг обгорілий, але на ньому виявлено сліди від клейкої стрічки.



Поряд з тілом виявлено обгорілий мобільний телефон та пляшку з займистою речовиною. Особу та обставини покійного встановлює слідство. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.



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Як повідомляв УНН, після пожежі у закинутому напівзруйнованому будинку в одному з сіл Одеської області виявили обгорілий труп. Слідством встановлено, що під час пожежі раніше судимий чоловік намагався завадити загасити її.