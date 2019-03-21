На узбіччі дороги на Київщині знайшли обгорілий труп людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Київській області на узбіччі дороги в Яготинському районі знайдено обгорілий труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На вигляд покійному понад 30 років, тіло обвуглене, однак інших зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Одяг обгорілий, але на ньому виявлено сліди від клейкої стрічки.
Поряд з тілом виявлено обгорілий мобільний телефон та пляшку з займистою речовиною. Особу та обставини покійного встановлює слідство. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
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Як повідомляв УНН, після пожежі у закинутому напівзруйнованому будинку в одному з сіл Одеської області виявили обгорілий труп. Слідством встановлено, що під час пожежі раніше судимий чоловік намагався завадити загасити її.