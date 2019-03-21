На обочине дороги в Киевской области нашли обгоревший труп человека

На вид покойному более 30 лет, тело обугленное, однако других внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Одежда обгоревшая, но на ней обнаружены следы от клейкой ленты.



Рядом с телом обнаружен обгоревший мобильный телефон и бутылка с горючим веществом. Личность и обстоятельства покойного устанавливает следствие. Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.



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Как сообщал УНН, после пожара в заброшенном полуразрушенном доме в одном из сел Одесской области обнаружили обгоревший труп. Следствием установлено, что во время пожара ранее судимый мужчина пытался помешать потушить его.