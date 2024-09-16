На узбережжі Одещини знищили ще одну морську міну
Київ • УНН
ВМС України знешкодили чергову морську міну, винесену на узбережжя Одеської області. Боєприпас було знищено кулеметною чергою з дотриманням усіх заходів безпеки.
Військові моряки знешкодили чергову морську міну, винесену на узбережжя Одеської області, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Напередодні силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку вночі винесло на узбережжя Одеської області. Виявлений боєприпас було знешкоджено кулеметною чергою із дотриманням усіх заходів безпеки та ізоляцією місця підриву", - повідомили у ВМС ЗСУ.
У ВМС нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. При виявленні таких предметів необхідно повідомити відповідні служби.
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