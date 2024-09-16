На побережье Одесской области уничтожили еще одну морскую мину

Военные моряки обезвредили очередную морскую мину, вынесенную на побережье Одесской области, сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Накануне силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую ночью вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен пулеметной очередью с соблюдением всех мер безопасности и изоляцией места подрыва", - сообщили в ВМС ВСУ.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить в соответствующие службы.

На одеський пляж під час шторму винесло морську міну: її знешкодили