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На Україну насувається холодний циклон Luciano

На Україну насувається холодний циклон Luciano

Київ • УНН

 • 20018 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україну найближчими днями прийдуть атмосферні фронти, грозові дощі та похолодання. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, інформує УНН.

Цитата

“Атмосферні фронти вже крокують Україною! Їхній синоптичний шеф, циклон Luciano — значно далі, в районі Скандинавії, проте жваві працівники серйозно та відповідально працюють у полях. А також у лісах, садах, у селах та містах України.

Поки що дощі та грози, організовані циклоном, завтра, 18-го серпня, очікуються в зоні, власне, проходження цих фронтів — у північних та центральних областях України. Зачепить частину Одещини.

Контрасти в зоні фронтів — значні, тому уважно при грозах, можливі шквал та град!

Із західної частини фронт зсунеться і затримається хіба що сьогодні ввечері та трохи найближчої ночі, завтра вдень там вже — без опадів.Суха погода у середу також переважатиме на Сході та в більшості південних областей і Криму.

Температура повітря за фронтом знизиться, адже фронт — холодний, і становитиме на Заході, Півночі та на Вінниччині +21+27 градусів. На решті території ще триватиме спека, +28+33 градуси”, — написала Діденко.

Додамо

За прогнозами синоптика, цей атмосферний фронт якраз проходитиме у Києві найближчої ночі та завтра вранці, тому у столиці варто чекати на дощі з грозами та шквалами.

Удень поступово хмарність зменшуватиметься, опади відступлять, проте відчутно знизиться температура повітря. Завтра у столиці буде +22 +24 °C.

Нагадаємо

Сьогодні, 17 серпня, синоптики прогнозували на крайньому заході вночі, у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. На інших територіях без опадів.

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