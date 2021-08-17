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На Украину надвигается холодный циклон Luciano

На Украину надвигается холодный циклон Luciano

Киев  •  УНН

 • 20014 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине в ближайшие дни придут атмосферные фронты, грозовые дожди и похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Цитата

“Атмосферные фронты уже шагают по Украине! Их синоптический шеф, циклон Luciano — значительно дальше, в районе Скандинавии, однако оживленные работники серьезно и ответственно работают в полях. А также в лесах, садах, в селах и городах Украины.

Пока дожди и грозы, организованные циклоном, завтра, 18-го августа, ожидаются в зоне, собственно, прохождения этих фронтов — в северных и центральных областях Украины. Заденет часть Одесской области. Контрасты в зоне фронтов — значительные, поэтому внимательно при грозах возможны шквал и град!

С западной части фронт сместится и задержится разве что сегодня вечером и немного ближайшей ночью, завтра днем там уже — без осадков. Сухая погода в среду также будет преобладать на Востоке и в большинстве южных областей и в Крыму.

Температура воздуха за фронтом снизится, ведь фронт — холодный, и составит на Западе, Севере и в Винницкой области +21+27 градусов. На остальной территории еще продлится жара, +28+33 градуса”, — написала Диденко.

Добавим

По прогнозам синоптика, этот атмосферный фронт как раз будет проходить в Киеве ближайшей ночью и завтра утром, поэтому в столице стоит ждать дождей с грозами и шквалами.

Днем постепенно облачность уменьшится, осадки отступят, однако ощутимо снизится температура воздуха. Завтра в столице будет +22 +24 °C.

Напомним

Сегодня, 17 августа, синоптики прогнозировали на крайнем западе ночью, в западных, Житомирской и местами в Винницкой областях днём кратковременные дожди, грозы, днём местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

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