Грозові дощі на пів України: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 17 серпня вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-19°, вдень 30-33°.

Додамо

16 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.