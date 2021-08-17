Грозові дощі на пів України: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні на частині України очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень сягатиме місцями 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 17 серпня вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-19°, вдень 30-33°.
Додамо
16 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.