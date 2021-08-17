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17 березня, 19:38 • 104748 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136325 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 196292 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 163636 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 160822 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181946 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150906 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159576 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176241 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221955 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Грозові дощі на пів України: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі на пів України: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні на частині України очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень сягатиме місцями 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 17 серпня вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та місцями у Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-19°, вдень 30-33°.

Додамо

16 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-25°, у Дніпрі в межах Києва 24°.

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