Грозовые дожди на половину Украины: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня на части Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем достигнет местами 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 17 августа ночью на крайнем западе, днем в западных, Житомирской и местами в Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 22-27°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-19°, днем 30-33°.
Добавим
16 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составила 22-25°, в Днепре в пределах Киева 24°.