На тиск з боку активіста-ухилянта Шабуніна відреагують у ВАКС - ЗМІ

У Вищому антикорупційному суді скликані збори суддів, аби відреагувати на спроби активіста Віталія Шабуніна вплинути на суд, бо йому не подобається застосування суддею норм КПК. Про це йдеться у розпорядженні голови ВАКС Віри Михайленко, повідомляє УНН із посиланням на "Закон і Бізнес".

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За даними видання, на розгляд зборів, що відбудуться 13 лютого, винесено питання про "реагування на випадки спроб тиску на суддів ВАКС з метою дискредитації чи впливу на безсторонність суду".

Йдеться про пост Шабуніна, в якому він висловлював невдоволення тим, що слідчий суддя застосував при вирішенні питання так звані правки Лозового.

"Окремі вітання ВСІМ суддям ВАКС, які неспроможні прибрати зі слідчих суддів зашквареного Ткаченка. Це, до речі, одна з ознак серйозних проблем з антикорсудом", — дорікнув суддям ВАКС активіст (орфографія і стиль збережені - ред.).

ЗМІ нагадує, що це не перший випадок спроб тиску на суддів ВАКС з боку сумнозвісного активіста. У жовтні 2023 року Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора, аби дізнатися про стан розслідування кримінального провадження, зареєстрованого на підставі звернення судді ВАКС Олега Ткаченка. Тоді у ВРП розцінили як втручання в діяльність судді ВАКС повідомлення, розміщені у телеграм-каналах "Центр протидії корупції" та "Шабунін", а правоохоронні органи закликала дати кримінально-правову кваліфікацію таким діям.

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Крім того, як раніше повідомляло видання, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва зобов’язав ДБР зареєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками підроблення документів та ухилення від військової служби В.Шабуніним.

Відповідна ухвала від 7.11.2023 була прийнята за скаргою голови ГО "Громадська рада доброчесності" Ростислава Кравця. Останній у зверненні до ДБР просив перевірити факти про те, що В.Шабунін наказом від 25.02.2022 був зарахований до особового складу військової частини, але військову службу не проходив, додає ЗМІ.

Згодом з декларації В.Шабуніна за 2022 рік стало відомо, що він отримав 402.501 грн. зарплати у цій військовій частині.