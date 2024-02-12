На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ

В Высшем антикоррупционном суде созвано собрание судей, чтобы отреагировать на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд, потому что ему не нравится применение судьей норм УПК. Об этом говорится в распоряжении председателя ВАКС Веры Михайленко, сообщает УНН со ссылкой на "Закон и Бизнес".

Детали

По данным издания, на рассмотрение собрания, которое состоится 13 февраля, вынесен вопрос о "реагировании на случаи попыток давления на судей ВАКС с целью дискредитации или влияния на беспристрастность суда".

Речь идет о посте Шабунина, в котором он выражал недовольство тем, что следственный судья применил при решении вопроса так называемые правки Лозового.

"Отдельные поздравления ВСЕМ судьям ВАКС, которые не могут убрать из следственных судей зашкваренного Ткаченко. Это, кстати, один из признаков серьезных проблем с антикорсудом", - упрекнул судей ВАКС активист (орфография и стиль сохранены - ред.).

СМИ напоминает, что это не первый случай попыток давления на судей ВАКС со стороны печально известного активиста. В октябре 2023 года Высший совет правосудия обратился в Офис Генерального прокурора, чтобы узнать о состоянии расследования уголовного производства, зарегистрированного на основании обращения судьи ВАКС Олега Ткаченко. Тогда в ВСП расценили как вмешательство в деятельность судьи ВАКС сообщения, размещенные в телеграм-каналах "Центр противодействия коррупции" и "Шабунин", а правоохранительные органы призвал дать уголовно-правовую квалификацию таким действиям.

Добавим

Кроме того, как ранее сообщало издание, следственный судья Шевченковского районного суда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление о совершении уголовного преступления по признакам подделки документов и уклонения от военной службы В.Шабуниным.

Соответствующее постановление от 7.11.2023 было принято по жалобе председателя ОО "Общественный совет добродетели" Ростислава Кравца. Последний в обращении в ГБР просил проверить факты о том, что В.Шабунин приказом от 25.02.2022 был зачислен в личный состав воинской части, но военную службу не проходил, добавляет СМИ.

Впоследствии из декларации В.Шабунина за 2022 год стало известно, что он получил 402.501 грн зарплаты в этой воинской части.