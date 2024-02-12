На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ

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Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина

Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.

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Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина

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Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова

Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области

58-летний мужчина, который собирал дрова в лесополосе в селе Беляевка Херсонской области, потерял часть ноги, наступив на мину, оставленную российской армией.

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Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.

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После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА