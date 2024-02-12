На давление со стороны активиста-уклониста Шабунина отреагируют в ВАКС - СМИ
Собрание судей ВАКС рассмотрит вопрос реагирования на попытки активиста Виталия Шабунина повлиять на суд из-за публичной критики решений судьи.
Чиновники ЕС не успевают проверять компании, имеющие китайские субсидии и составляющие нечестную конкуренцию европейцам
Количество сделок, которые чиновники Еврокомиссии должны проверять согласно новым правилам, ограничивающим деятельность компаний, получающих государственные субсидии, выросло до 50, тогда как изначально ожидалось, что они будут проверять только 30 сделок в год.
У нас нет времени, нужно укрепить оборонную промышленность - Туск прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО
Туск подчеркнул важность укрепления европейских оборонных возможностей в ответ на комментарии Трампа о поощрении российской агрессии против союзников по НАТО.
Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики
Австрия стремится разорвать долгосрочный контракт на импорт российского газа от "газпрома" на фоне высокой зависимости страны от импорта российских энергоносителей после вторжения в Украину.
В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины начинает процесс изменения устаревших подходов к лечению легкой черепно-мозговой травмы и стандартизации помощи в соответствии с международными рекомендациями.
Убытки более 700 тыс. грн при реконструкции гимназии: будут судить бывшего чиновника столичного КП
Бывший исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия Голосеевского района Киева предстанет перед судом за нанесение ущерба на сумму более 766 тыс. грн во время реконструкции гимназии.
Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина
Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.
Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.
Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области
58-летний мужчина, который собирал дрова в лесополосе в селе Беляевка Херсонской области, потерял часть ноги, наступив на мину, оставленную российской армией.
После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА
В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.