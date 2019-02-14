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На "Турбоатомі" провели імпортозаміщення

На "Турбоатомі" провели імпортозаміщення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна більше не залежить від закупівель на російському ринку. На "Турбоатомі" провели імпортозаміщення. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди святкування 85-ої річниці заводу "Турбоатом", передає УНН. 

"На "Турбоатомі" освоїли нові виробництва, зробили імпортозаміщення, не потрібно більше купувати на російському ринку тоді, коли вони в будь-який момент можуть перекрити (доступ – ред.), як вони це зробили у 2015 році з газом, з комплектуючими для машинобудівного комплексу України. Ми сьогодні самі це виробляємо і нікому не дозволимо диктувати нам умови", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, "Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178. 

Як повідомляв УНН, в Україні запускають Реєстр імпортозаміщення в ОПК.

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