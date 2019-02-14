На "Турбоатомі" провели імпортозаміщення

"На "Турбоатомі" освоїли нові виробництва, зробили імпортозаміщення, не потрібно більше купувати на російському ринку тоді, коли вони в будь-який момент можуть перекрити (доступ – ред.), як вони це зробили у 2015 році з газом, з комплектуючими для машинобудівного комплексу України. Ми сьогодні самі це виробляємо і нікому не дозволимо диктувати нам умови", - зазначив Порошенко.



Нагадаємо, "Антонов" цього року планує відновити серію випуску Ан-148, Ан-158 та Ан-178.



Як повідомляв УНН, в Україні запускають Реєстр імпортозаміщення в ОПК.