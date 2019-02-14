На "Турбоатоме" провели импортозамещение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина больше не зависит от закупок на российском рынке. На "Турбоатоме" провели импортозамещение. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю празднования восемьдесят пятой годовщины завода "Турбоатом", передает УНН.
"На "Турбоатоме" освоили новые производства, сделали импортозамещения, не нужно больше покупать на российском рынке тогда, когда они в любой момент могут перекрыть (доступ - ред.), Как они это сделали в 2015 году с газом, с комплектующими для машиностроительного комплекса Украины. Мы сегодня сами это производим и никому не позволим диктовать нам условия", - отметил Порошенко.
Напомним, "Антонов" в этом году планирует восстановить серию выпуска Ан-148, Ан-158 и Ан-178.
Как сообщал УНН, в Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК.