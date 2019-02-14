На "Турбоатоме" провели импортозамещение

"На "Турбоатоме" освоили новые производства, сделали импортозамещения, не нужно больше покупать на российском рынке тогда, когда они в любой момент могут перекрыть (доступ - ред.), Как они это сделали в 2015 году с газом, с комплектующими для машиностроительного комплекса Украины. Мы сегодня сами это производим и никому не позволим диктовать нам условия", - отметил Порошенко.



Напомним, "Антонов" в этом году планирует восстановить серию выпуска Ан-148, Ан-158 и Ан-178.



Как сообщал УНН, в Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК.