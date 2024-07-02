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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60084 перегляди

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На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими: патрульні показали фото пошкодженого буса та автобуса

Київ • УНН

 • 12232 перегляди

На трасі Київ-Чоп у селі Червоне Золочівського району Львівської області зіткнулися транспортні засоби, на фото видно автобус і мікроавтобус, в результаті постраждали люди, на місце події виїжджали екстрені служби.

На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з постраждалими: патрульні показали фото пошкодженого буса та автобуса

На трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася ДТП з постраждалими, повідомили у патрульній поліції України, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених патрульними фото з місця події видно пошкоджений мікроавтобус та автобус, а також декілька "швидких".

Зазначається, що аварія сталася у селі Червоне, Золочівського району, на автодорозі Київ-Чоп. Подробиці щодо постраждалих не уточнюються.

На місці, за повідомленням, працюють усі необхідні служби. Поліцейські забезпечують реверсне регулювання.

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Юлія Шрамко

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