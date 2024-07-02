На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в патрульной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

На обнародованных патрульными фото с места происшествия видно поврежденный микроавтобус и автобус, а также несколько "скорых".

Отмечается, что авария произошла в селе Червоное, Золочевского района, на автодороге Киев-Чоп. Подробности относительно пострадавших не уточняются.

На месте, по сообщению, работают все необходимые службы. Полицейские обеспечивают реверсное регулирование.

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