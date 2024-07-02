Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп в селе Червоное Золочевского района Львовской области столкнулись транспортные средства, на фото видно автобус и микроавтобус, в результате пострадали люди, на место происшествия выезжали экстренные службы.
На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в патрульной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
На обнародованных патрульными фото с места происшествия видно поврежденный микроавтобус и автобус, а также несколько "скорых".
Отмечается, что авария произошла в селе Червоное, Золочевского района, на автодороге Киев-Чоп. Подробности относительно пострадавших не уточняются.
На месте, по сообщению, работают все необходимые службы. Полицейские обеспечивают реверсное регулирование.
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