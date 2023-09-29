На ТОТ пам’ятки культури "ремонтуватимуть" фірми без відповідних ліцензій – ЦНС

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"Тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам’яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у самій РФ це заборонено

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