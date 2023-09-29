На ВОТ памятники культуры будут "ремонтировать" фирмы без соответствующих лицензий - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Оккупанты разрешили "ремонт и реставрацию" культурных и исторических объектов на временно оккупированных территориях фирмам без соответствующих лицензий. Приказ выдало министерство "культуры" страны-террориста. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
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"Теперь оккупационные администрации могут заключать договоры на ремонт захваченных памятников новосозданным подрядчикам, не имеющим разрешений", - идет речь в сообщении.
А в самой россии такое запрещено.
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