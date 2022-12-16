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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На тлі атаки ворога у дорозі затримуються вже 17 поїздів

На тлі атаки ворога у дорозі затримуються вже 17 поїздів

Київ • УНН

 • 349232 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через спричинені ворогом знеструмлення затримуються у дорозі на більше ніж пів години вже 17 поїздів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин", - повідомили в УЗ.

Деталі

У компанії наголосили, що:

  • жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;
  • як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;
  • резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
  • вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;
  • усі "Фортеці незламності" в готовності.

Тож щодо затримок:

  • №45/46 Ужгород — Харків +1:46;
  • №111/112 Київ — Ізюм +1:40;
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
  • №21/22 Трускавець — Харків +1:17;
  • №707/708 Київ — Чернігів +1:17;
  • №15/16 Рахів — Харків +1:15;
  • №93/94 Хелм — Харків +1:15;
  • №131/132 Дніпро — Львів +1:13;
  • №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
  • №721/722 Київ — Харків +1:10;
  • №731/732 Київ — Дніпро +1:07;
  • №725/726 Харків — Київ +1:07;
  • №715/716 Перемишль — Київ +1:01.

"По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин", - вказали в УЗ.

Також зазначається, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога. У Києві та по областях працює ППО.

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

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