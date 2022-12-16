На тлі атаки ворога у дорозі затримуються вже 17 поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через спричинені ворогом знеструмлення затримуються у дорозі на більше ніж пів години вже 17 поїздів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у Телеграм, пише УНН.
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"Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин", - повідомили в УЗ.
Деталі
У компанії наголосили, що:
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- жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;
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- як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;
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- резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
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- вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;
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- усі "Фортеці незламності" в готовності.
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Тож щодо затримок:
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- №45/46 Ужгород — Харків +1:46;
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- №111/112 Київ — Ізюм +1:40;
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- №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
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- №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
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- №21/22 Трускавець — Харків +1:17;
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- №707/708 Київ — Чернігів +1:17;
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- №15/16 Рахів — Харків +1:15;
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- №93/94 Хелм — Харків +1:15;
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- №131/132 Дніпро — Львів +1:13;
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- №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
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- №721/722 Київ — Харків +1:10;
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- №731/732 Київ — Дніпро +1:07;
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- №725/726 Харків — Київ +1:07;
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- №715/716 Перемишль — Київ +1:01.
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"По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин", - вказали в УЗ.
Також зазначається, що Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога. У Києві та по областях працює ППО.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.