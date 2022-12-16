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На фоне атаки врага в пути задерживаются уже 17 поездов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за вызванных врагом обесточиваний задерживаются в пути более чем на полчаса уже 17 поездов, сообщили в АО "Укрзализныця" в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Из-за вызванных врагом обесточиваний уже 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут", - сообщили в УЗ.

Детали

В компании отметили, что:

  • ни один поезд дальнего сообщения не отменен;
  • как обычно в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги — довезем следующим с тем же билетом;
  • резервные тепловозы мгновенно выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках;
  • вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях;
  • все "Крепости несокрушимости" в готовности.

Насчет задержек:

  • №45/46 Ужгород — Харьков +1:46;
  • №111/112 Киев — Изюм +1:40;
  • №149/150 Черновцы — Полтава-Юж. +1:20;
  • №31/32 Перемышль — Запорожье +1:18;
  • №21/22 Трускавец — Харьков +1:17;
  • №707/708 Киев — Чернигов +1:17;
  • №15/16 Рахов — Харьков +1:15;
  • №93/94 Хелм — Харьков +1:15;
  • №131/132 Днепр — Львов +1:13;
  • №119/120 Львов — Запорожье-1+1:11;
  • №721/722 Киев — Харьков +1:10;
  • №731/732 Киев — Днепр +1:07;
  • №725/726 Харьков — Киев +1:07;
  • №715/716 Перемышль — Киев +1:01.

"По Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов", - указали в УЗ.

Также отмечается, что Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.

Дополнение

По всей Украине распространилась воздушная тревога. В Киеве и по областям работает ПВО.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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