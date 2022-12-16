На фоне атаки врага в пути задерживаются уже 17 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за вызванных врагом обесточиваний задерживаются в пути более чем на полчаса уже 17 поездов, сообщили в АО "Укрзализныця" в Телеграм, пишет УНН.
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"Из-за вызванных врагом обесточиваний уже 17 поездов Укрзализныци следуют с задержками более чем на 30 минут", - сообщили в УЗ.
Детали
В компании отметили, что:
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- ни один поезд дальнего сообщения не отменен;
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- как обычно в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги — довезем следующим с тем же билетом;
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- резервные тепловозы мгновенно выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках;
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- вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях;
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- все "Крепости несокрушимости" в готовности.
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Насчет задержек:
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- №45/46 Ужгород — Харьков +1:46;
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- №111/112 Киев — Изюм +1:40;
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- №149/150 Черновцы — Полтава-Юж. +1:20;
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- №31/32 Перемышль — Запорожье +1:18;
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- №21/22 Трускавец — Харьков +1:17;
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- №707/708 Киев — Чернигов +1:17;
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- №15/16 Рахов — Харьков +1:15;
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- №93/94 Хелм — Харьков +1:15;
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- №131/132 Днепр — Львов +1:13;
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- №119/120 Львов — Запорожье-1+1:11;
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- №721/722 Киев — Харьков +1:10;
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- №731/732 Киев — Днепр +1:07;
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- №725/726 Харьков — Киев +1:07;
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- №715/716 Перемышль — Киев +1:01.
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"По Одесской, Приднепровской, Южной железных дорогах пригородные поезда, которые уже в пути, дальше будут следовать под тепловозами с опозданием до 2 часов", - указали в УЗ.
Также отмечается, что Киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких столичных участках, но движение через оба моста продолжается.
Дополнение
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